Los Delinqüentes actuarán el 10 de julio en Valladolid en su única fecha en CyL

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda gaditana Los Delinqüentes actuará el próximo sábado 10 de julio de 2027 en el Pingüinos Arena de Valladolid, en la que será su única fecha en Castilla y León dentro de la ampliación de la gira de celebración de los 25 años de su disco 'El sentimiento garrapatero que nos traen las flores' y dentro del Conexión Valladolid El Ciclo.

Tras registrar un regreso en 2026 con más de 140.000 entradas vendidas en 14 conciertos y agotar recintos, el grupo de Jerez ha anunciado sus últimas actuaciones para 2027, planteadas como "un fin de fiesta para celebrar junto a sus seguidores".

Según informan desde la organización, el Canijo de Jerez y Diego Pozo 'Ratón', acompañados por la Banda del Ratón, interpretarán temas como 'El aire de la calle', 'La primavera trompetera', 'A la luz del Lorenzo' o 'Duende Garrapata', manteniendo la memoria de Migue Benítez mediante su voz e imagen durante el espectáculo.

El concierto se enmarca dentro de la programación del Conexión Valladolid El Ciclo. Asimismo, la organización ha avanzado que próximamente anunciará las primeras confirmaciones de la edición 2027 del festival, previsto para los días 25, 26 y 27 de junio en el Pinar de Antequera.

Las entradas para la actuación de Los Delinqüentes saldrán a la venta este viernes 16 de octubre a las 12.00 horas a través del portal web oficial del evento.