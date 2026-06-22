Denunciado en Mota (Valladolid) por llevar a dos menores en el maletero del coche . - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

VALLADOLID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha denunciado al conductor de un vehículo turismo que fue interceptado mientras transportaba a un número de personas superior al de las plazas autorizadas, además de llevar a dos menores de edad en el interior del maletero, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de junio, a la altura del punto kilométrico 200,000 de la autovía A-6, dentro del término municipal de Mota del Marqués (Valladolid). La Guardia Civil, que se encontraba realizando un dispositivo de seguridad, procedió a dar el alto a un turismo en el que viajaban inicialmente el conductor y tres ocupantes.

Al realizar la inspección del vehículo, los agentes descubrieron que en el interior del maletero se encontraban dos niñas, de 4 y 6 años, las cuales se hallaban dormidas. Las menores resultaron ser hijas del conductor y de una de las ocupantes, así como nietas de los otros dos pasajeros que viajaban en los asientos habilitados.

A raíz de estos hechos, la Guardia Civil formalizó cinco boletines de denuncia contra el conductor para su posterior remisión a la Jefatura Provincial de Tráfico de Valladolid: exceso de ocupación, por transportar a un número de personas superior al de plazas autorizadas--6 ocupantes en un vehículo homologado para 5--; emplazamiento inadecuado, al trasladar a personas en un lugar no destinado ni acondicionado para ellas, concretamente las dos menores en el maletero, así como por la falta de sistemas de retención--dos denuncias a la seguridad vial por circular con menores de estatura igual o inferior a 1,35 metros sin ningún tipo de sistema de retención infantil (SRI) o cinturón de seguridad-- y por carecer de seguro obligatorio.

Tras la finalización de la inspección y la notificación de las denuncias, las dos menores fueron evacuadas con seguridad del lugar en un servicio de taxi que disponía de los correspondientes sistemas de retención infantil, quedando acompañadas por dos de los familiares que viajaban en el turismo.