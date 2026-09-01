El derrumbe del Palacio de los Mendoza en Almazán (Soria) condicionará actos de las fiestas de la Bajada de Jesús

Responsables del Ayuntamiento de Almazán, Subdelegación y Junta visitan la zona del derrumbe en Almazán (Soria). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA

SORIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El derrumbe de parte del Palacio de los Hurtado de Mendoza, en la mañana de este martes en la localidad soriana de Almazán, condicionará el espectáculo pirotécnico y la traca de las fiestas de la Bajada de Jesús, el domingo 6 de septiembre, así como las orquestas de las fiestas.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, y el alcalde de Almazán, Jesús Cedazo, han presidido este martes en el Ayuntamiento adnamantino la Junta Local de Seguridad convocada para coordinar el dispositivo de las Fiestas de la Bajada de Jesús 2026, que se celebran del 2 al 7 de septiembre.

La reunión ha coincidido con el grave derrumbe registrado este martes de la fachada del Palacio de los Hurtado de Mendoza, denominado oficialmente Palacio de los Altamira en su declaración como Bien de Interés Cultural.

Esta circunstancia ha ocupado una parte importante del encuentro por sus consecuencias sobre la seguridad ciudadana y por la proximidad del inmueble a algunos de los principales escenarios festivos, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Los técnicos municipales y los de Patrimonio de la Junta de Castilla y León analizan los daños sufridos por el Palacio, aunque todavía no existe una valoración integral sobre la envergadura del derrumbe ni sobre la estabilidad del conjunto del edificio, que, aparentemente, presenta zonas con un importante grado de inestabilidad y riesgo de nuevos desprendimientos.

LA SEGURIDAD, PRIORITARIA

El resultado de esos informes será determinante para adoptar decisiones sobre algunos actos de las fiestas. En este contexto, el Ayuntamiento de Almazán ha dejado claro que la seguridad de las personas será la prioridad, junto con la necesidad de evitar nuevos daños en el monumento.

La principal preocupación se centra en la Bajada de Jesús del domingo, 6 de septiembre, cuyo paso por la Plaza Mayor está previsto desde las 21.30 horas y que tradicionalmente incluye un espectacular montaje pirotécnico. El programa municipal atribuye este año el espectáculo a Pirotecnia Tamarit.

La intensidad acústica y las vibraciones de su componente terrestre pueden resultar incompatibles con el estado actual del Palacio si los informes confirman el riesgo de nuevos derrumbes.

Cedazo ha explicado que el Ayuntamiento estudia alternativas al formato habitual del espectáculo, en contacto también con la empresa pirotécnica, para adaptar el acto a las conclusiones técnicas que se conozcan en los próximos días.

A esta circunstancia se suma el riesgo de incendios forestales, que también condicionará, como en años precedentes, cualquier lanzamiento de elementos pirotécnicos aéreos.

La misma precaución se aplicará a las orquestas y equipos de sonido próximos al Palacio. Se tendrán en cuenta su ubicación, potencia, niveles de decibelios y, especialmente, las frecuencias graves que puedan generar vibraciones sobre la estructura.

El establecimiento hostelero que ocupa parte del Palacio no podrá utilizar su espacio interior y, para facilitar su actividad durante las fiestas, se prevé habilitar en el exterior una barra y servicios móviles, siempre dentro de las condiciones de seguridad que establezcan los técnicos.

PRIMERAS ACTUACIONES

Como medida inmediata, se instalará un cerramiento alto de seguridad alrededor de las zonas afectadas, también en la vertiente próxima al río Duero, para impedir que vecinos, visitantes o curiosos puedan acercarse a puntos expuestos a nuevos desprendimientos.

Por su parte, la CL-116A, Ronda del Duero, permanece cortada después de que los cascotes alcanzaran la calzada. El corte afecta a unos 500 metros y se mantendrá mientras exista riesgo para la circulación y hasta que los informes permitan retirar los materiales y garantizar la seguridad.

La previsión municipal apunta a que la afección puede prolongarse durante un periodo importante, incluso meses, y el tráfico contará con una alternativa por la zona del polígono industrial.

Durante la reunión también se ha recordado el reparto de responsabilidades sobre el inmueble. La obligación primaria de conservación corresponde a sus propietarios, mientras que la Junta de Castilla y León ejerce la tutela patrimonial por tratarse de un BIC y debe autorizar las intervenciones.

Los propietarios privados deberán presentar una solución de emergencia que permita asegurar el edificio y abordar las actuaciones necesarias bajo la supervisión de Patrimonio.

SEGURIDAD EN FIESTAS

Al margen de la excepcional situación del Palacio, la Junta Local de Seguridad ha repasado el dispositivo habitual de unas fiestas que concentran a miles de personas en determinados momentos.

El primer gran acto será este miércoles, 2 de septiembre, a las 21.15 horas, con el pregón en la Plaza Mayor a cargo de la Peña El Subidón. Se trata de uno de los acontecimientos con mayor concentración de público y este año se prestará especial atención al uso de bengalas y otros elementos que puedan generar riesgos entre los asistentes.

La Guardia Civil reforzará tanto el pregón como la Bajada de Jesús con efectivos de la USECIC, Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, especializada en el apoyo a dispositivos que requieren una especial capacidad de prevención y reacción.

España mantiene el nivel 4 reforzado del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista, por lo que se mantendrán las medidas preventivas de años anteriores.

Además, la Plaza Mayor contará con un perímetro de protección para impedir la entrada no autorizada de vehículos en los momentos de mayor concentración de personas, con vehículos policiales, bolardos y otros elementos físicos de seguridad en los accesos.

Guardia Civil y Policía Local han distribuido también los servicios necesarios para las verbenas, pasacalles y resto de actividades, y mantendrán los protocolos de prevención y respuesta frente a cualquier agresión contra las mujeres.

TOROS

Por su parte, los festejos taurinos volverán a reunir a un elevado número de personas. El jueves 3, a las 19.00 horas, se celebrará el concurso de recortes con novillos y, posteriormente, habrá suelta de vaquillas.

El sábado 5, a las 18.00 horas, tendrá lugar la corrida de toros con Paco Ureña, Rubén Sanz y Jarocho, seguida también de vaquillas. El operativo de seguridad seguirá en estos actos un esquema similar al de ediciones anteriores.

Una de las novedades del programa será el pasacalles nocturno de la charanga Komo Kieras, previsto tras la verbena de la noche del jueves 3 al viernes 4 con motivo del 20 aniversario de la Asociación Juvenil Parchís. Este acto también se ha incorporado a la planificación de Policía Local y Guardia Civil.

Por lo que se refiere a las atracciones feriales, estas se instalarán en la calle Henchidero y, a diferencia de lo ocurrido durante las fiestas del año pasado y pese a las obras que todavía afectan al puente sobre el Duero, la previsión es mantener abierto el mismo durante el periodo festivo, circunstancia que facilitará la movilidad y los accesos a esta zona.

Junto a Latorre y Cedazo ha participado en la Junta Local de Seguridad la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, Yolanda de Gregorio, ante la situación generada por el derrumbe. También han asistido el vicepresidente segundo de la Diputación Provincial y concejal de Almazán, José Antonio de Miguel Nieto; responsables de la Guardia Civil (entre ellos el comandante de la Comandancia de Soria, Francisco Javier Jiménez Bañales); la Policía Local y representantes del Servicio de Bomberos de la Diputación Provincial.