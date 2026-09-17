Desactivada la 'Situación 1, Preventiva' por ozono en Valladolid tras descender los niveles

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid, a través del Servicio de Medio Ambiente, ha desactivado la 'Situación 1, Preventiva' del Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano tras comprobar que durante el día de ayer no se superó el valor máximo fijado en la Red de Control de Contaminación Atmosférica (RCCAVA).

En concreto, ninguna de las estaciones de medida registradas en la capital sobrepasó el límite de 100 microgramos por metro cúbico como valor máximo de las medias móviles octohorarias durante la jornada previa.

Esta medida preventiva se encontraba establecida desde el miércoles 16 de septiembre, fecha en la que se activó el protocolo al haber acumulado tres días consecutivos con superaciones del umbral de los 100 microgramos por metro cúbico, informa el Consistorio a través de un comunicado.