Desactivado el escenario 0 de emergencia en las presas de El Pajarero, Burguillo y Charco del Cura (Ávila)

Presa de El Burguillo (Ávila), que estuvo en escenario 0 por los incendios. - CHT

ÁVILA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha dado por finalizado el escenario 0 de emergencia en las presas abulenses de El Pajarero, Burguillo y Charco del Cura debido a la mejora en las condiciones de acceso y control tras la estabilización de los incendios.

Esta desactivación de la situación 0 también se produce en las presas de San Juan (Madrid), Picadas (Madrid) y Los Morales (Madrid), según ha informado la CHT en un comunicado recogido por Europa Press.

Los incendios forestales originados en Burgohondo (Ávila) y en la Comunidad de Madrid no han provocado daños significativos en las infraestructuras gestionadas por la CHT, que registra únicamente la destrucción completa de la casa de administración de la presa de San Juan.

Asimismo, ha señalado que el cauce del río Alberche a su paso por Ávila, Madrid y Toledo recupera su caudal habitual para esta época del año, tras una semana con desembalses incrementados desde las presas de Burguillo, San Juan y Picadas como medida de colaboración en los trabajos de control y extinción de los incendios.

Además, se mantienen las prohibiciones de actividades de baño, navegación y recreativas en el dominio público hidráulico del embalse de San Juan, ha precisado la CHT, para subrayar que cualquier cambio al respecto se hará en coordinación con las autoridades autonómicas competentes en materia sanitaria y de protección civil.

La CHT ha venido participando en las reuniones de los Centros de Coordinación Operativa Integrados (Cecopi) para colaborar en el seguimiento y planificación del operativo de emergencia. A fecha de este miércoles, 5 de agosto, los grandes incendios forestales han afectado a más de 100.000 ha de la cuenca del Tajo, lo que duplica la superficie registrada al cierre del verano pasado.

La CHT trabaja ya en la priorización de las actuaciones, con carácter de urgencia, de corrección y atenuación de los efectos de los incendios sobre el dominio público hidráulico, en colaboración con las administraciones autonómicas y locales.