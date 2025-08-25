Desalojan otros 8 pueblos de León por los incendios de La Baña y Garaño, mientras el de Molinaseca baja a 1

Efectivos de bomberos durante las labores de extinción del incendio de Garaño, a 25 de agosto de 2025, en Garaño, León (España) - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) Provincial de León ha decidido en la noche de este lunes, 25 de agosto, desalojar otras ocho localidades de la provincia, en concreto por los incendios de La Baña --como se denomina al de Porto que entró desde Zamora-- y de Garaño, mientras el incendio de Molinaseca ha bajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1.

El delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, ha informado sobre estas novedades en la noche de este lunes, cuando ha subrayado que la evolución de los incendios en la provincia es "positiva" pese a los "frentes" activos en los que se tendrá que trabajar "esta noche, mañana e incluso en los próximos días".

Como "buena noticia", ha anunciado la desescalada de gravedad en el incendio originado ayer en Molinaseca, que ha bajado a nivel 1 y está "controlado", lo que ha motivado que los vecinos evacuados de la localidad homónima y Lombillo de los Barrios hayan podido volver a sus domicilios.

Por el contrario, se mantienen en IGR 2 los incendios de Fasgar-Colinas del Campo de Martín Moro, La Baña y Garaño. Sobre estos últimos, ha indicado que han motivado nuevos desalojos por su avance.

En concreto, en el incendio de La Baña se ha trabajado a lo largo de este lunes en una línea de defensa con contrafuegos tácticos para intentar que el fuego no pasara a la zona de Losada y Losadilla, si bien este trabajo "no ha funcionado" debido a las temperaturas y el viento, que han provocado que el fuego se comportase de forma "muy violenta".

En este contexto, ahora el operativo trabaja en otra línea de defensa a la altura de Santa Eulalia de Cabrera, con el objetivo de evitar que el incendio avance hacia los pueblos del municipio de Encinedo. Como prevención, se ha ordenado la evacuación de Losadilla, Forna, Santa Eulalia, Trabazos, Encinedo y Castrohinojo a causa de este incendio que ha pasado desde Porto y que este mismo lunea ha obligado a desalojar cinco localidades en la provincia de Zamora.

También se trabaja de forma "constante" en el incendio de Garaño, que en la jornada de este lunes se ha comportado de forma "convectiva" con "diferentes direcciones de viento", una situación ante la que se ha procedido al desalojo de Mora de Luna y Vega de los Caballeros.

"Esperamos que durante la noche con los trabajos que se van a hacer también con fuego táctico y también con trabajos desde tierra, podamos de alguna forma contener ese incendio y mañana poder atacarlo con más éxito que el que hemos podido tener hoy debido a esos vientos y debido a ese comportamiento de forma convectiva", ha incidido el delegado.

Por otro lado, ha precisado que se mantienen nueve carreteras cortadas en la provincia. Estas son la CL-626 Los Barrios de Luna, LE-126 en La Baña, LE-4212 en Cariseda, LE-4503 en Vega de Caballeros, LE-4517 en Mora de Luna, LE-4523 en Otero de las Dueñas, LE-5228 en Bouzas, LE-5330 en Igüeña y LE-7311 en Nogar.

Por último, Diego ha agradecido el trabajo de "todo el dispositivo que está luchando contra los incendios en la provincia de León". Actualmente, en el día de hoy han trabajado 42 medios aéreos, 36 bulldozers, 35 autobombas, 38 cuadrillas de la Junta, aparte de las de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y efectivos de otras comunidades autónomas.

Además, la Delegación Territorial ha informado en un comunicado de que en esta jornada se ha levantado el confinamiento de Nocedas de Cabrera y Saceda de Cabrera, amenazadas por el incendio de Llamas, así como el de doce localidades afectadas por el incendio de Gestoso.