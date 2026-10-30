Desaparecida la científica leonesa Marta Shahbazi, que viajaba en uno de los trenes

LEÓN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La científica leonesa Marta Shahbazi, que viajaba en uno de los trenes implicados en el accidente de Urda (Toledo), se encuentra desaparecida, según publican medios nacionales y locales.

Shahbazi, de 41 años y madre de dos niños de tres y siete años, dirige un grupo de investigación en el Laboratorio de Biología Molecular de Cambrigde y viajó a España para recibir en Huelva un premio de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo, según las mismas fuentes.

Marta iba en el vagón 8 del tren de Renfe accidentado en Urda, el mismo en el que viajaba la joven leonesa Tamara González Costa, que también se encuentra desaparecida tras el accidente.