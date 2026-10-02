Desarticulada organización de narcotráfico internacional al servicio del crimen organizado con 27 detenidos

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado, en una operación conjunta coordinada por Europol, una organización de narcotráfico internacional que operaba como red de blanqueo al servicio del crimen organizado. - MINISTERIO DEL INTERIOR

LEÓN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado, en una operación conjunta coordinada por Europol, una organización de narcotráfico internacional que operaba como red de blanqueo al servicio del crimen organizado que ha supuesto la detención de 27 personas en las provincias de Madrid (14), Málaga (2), Ibiza (4), Pontevedra (1), Almería (3), León (2) y República Dominicana (1) como presuntas responsables de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

En total se han realizado 38 entradas y registros simultáneos en España y República Dominicana, en los que han participado agentes de la Policía Judiciária de Portugal y se han intervenido 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones, seis armas de fuego --entre ellas una de guerra--, criptoactivos por valor superior a 1.300.000 USDT, más de 270.000 euros, más de 76.000 dírhams y más de mil dólares.

La investigación comenzó en septiembre de 2023 cuando se constató, a partir del análisis de plataformas de mensajería encriptadas, que existía una red que realizaba envíos de droga con destino Europa, lo que permitió descubrir a los presuntos responsables de cuatro incautaciones de cocaína en Panamá, con un peso total superior a 1.500 kilos de cocaína, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior.

Tras varias pesquisas se pudo comprobar que este entramado formaba parte de la rama española de la estructura criminal dirigida por destacados referentes del narcotráfico internacional y que contaba con una elevada capacidad operativa y económica. Además, se constató que entre los años 2020 y 2021 la organización estableció rutas para importar cocaína procedente de Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos, para lo que se utilizaban las modalidades conocidas como 'gancho ciego', 'rip off' o 'preñado', lo que les permitió abastecer de manera continuada a importantes organizaciones criminales asentadas en España.

PROMOCIONES INMOBILIARIAS Y VILLAS DE LUJO

El avance de la investigación permitió descubrir un entramado empresarial destinado a canalizar los beneficios del narcotráfico hacia el mercado inmobiliario. A través de sociedades mercantiles, los investigados invertían en promociones, urbanizaciones completas y viviendas de lujo, especialmente en Ibiza, Marbella y Madrid.

La investigación permitió localizar numerosos activos vinculados a los investigados y descubrir diversas estructuras societarias creadas específicamente para ocultar e introducir en el circuito legal los beneficios procedentes del narcotráfico.

El principal método consistía en la creación y utilización de sociedades dedicadas a la promoción inmobiliaria, a través de las cuales se canalizaban millones de euros de origen ilícito. La organización invertía en urbanizaciones completas, mediante la promoción y construcción de viviendas y villas de lujo, con el objetivo de ocultar la verdadera titularidad de los inmuebles y blanquear los beneficios obtenidos. La operación culminó con la prohibición de enajenar 70 inmuebles y 16 villas de lujo.

'CRIME AS A SERVICE'

La capacidad alcanzada por el entramado en materia de blanqueo permitió a sus integrantes ampliar su actividad y ofrecer sus servicios a otras organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. De esta forma, además de regularizar los beneficios obtenidos de sus propias importaciones de cocaína, facilitaban a terceros la adquisición y ocultación de bienes a través de su estructura empresarial, bajo un modelo conocido como 'crime as a service'.

La estructura creada inicialmente para blanquear sus propios fondos terminó por convertirse así en una organización especializada en el lavado de activos procedentes del narcotráfico que generaba una doble vía de ingresos: por un lado, los beneficios derivados del tráfico de cocaína y, por otro, las comisiones obtenidas por los servicios de blanqueo prestados a otras organizaciones criminales.

NO SE DESCARTAN NUEVAS DETENCIONES

Se han tramitado cinco órdenes internacionales de detención, por lo que, actualmente, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones y detenciones.

La cooperación internacional permitió localizar y detener a uno de los principales responsables de la organización en una villa de lujo situada en República Dominicana. Para el desarrollo de estas actuaciones se desplazaron al país representantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que colaboraron con la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana.

Además de las 27 detenciones, durante la fase de explotación se han practicado 38 entradas y registros en España, distribuidos entre Madrid (19), Ibiza (8), Almería (4), Málaga (4), Albacete (1), Mérida (1) y Pontevedra (1).

BLOQUEADOS MÁS DE 1.300.000 USDT EN CRIPTOACTIVOS

Las actuaciones han permitido intervenir 271.521 euros, 76.425 dírhams de Emiratos Árabes Unidos, 1.175 dólares en efectivo y bloquear más de 1.300.000 USDT en criptoactivos. Asimismo, se han incautado seis armas de fuego, entre ellas un arma de guerra y en el ámbito patrimonial, se han intervenido 40 vehículos y dos embarcaciones y se ha acordado el bloqueo de 200 bienes muebles y 95 inmuebles vinculados a los investigados.

Estas medidas han permitido actuar sobre el patrimonio de una estructura que utilizaba las inversiones inmobiliarias para blanquear tanto sus propios beneficios como los de otras organizaciones dedicadas al narcotráfico.