Desarticulado un grupo que atracó a mano armada una estación de servicio en Carucedo (León)

Estación de servicio de Carucedo (León) donde sucedieron los hechos. - GUARDIA CIVIL

LEÓN, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas y ha dado por desarticulado un grupo criminal que protagonizó un robo con violencia e intimidación "a mano armada" a un empleado de una estación de servicio de la localidad de Carucedo (León).

La Operación 'Barogun' se inició después de que la madrugada del pasado día 25 de junio se cometiera un robo con violencia e intimidación en la estación de servicio de 'La Barosa', sita en la carretera Nacional 120 a su paso por Carucedo, han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

La víctima del delito fue el empleado de la estación que se encontraba en aquel momento en el lugar. Los tres autores, que portaban un arma de fuego y un pico, sustrajeron de la caja registradora y de las máquinas recreativas, 4.500 euros, tras forzarlas.

Los autores del robo esperaron agazapados en la oscuridad el momento propicio para perpetrar el asalto y, una vez en el interior del establecimiento, mientras uno de ellos apuntaba al empleado, otro forzaba las máquinas y el tercero recogía el dinero.

Tras las investigaciones, llevadas a cabo desde junio de 2025 por el Equipo de Policía Judicial de Ponferrada (León), y con las que fueron identificados todos los integrantes del grupo criminal, así como el papel y rol que desempeñaba cada uno dentro del mismo se procedió a la detención de los mismos el 30 de diciembre de 2025.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas fueron puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Ponferrada cuyo titular decretó el ingreso en prisión de uno de ellos.