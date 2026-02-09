Desarticulado un grupo criminal de Vizcaya, dedicado a estafas por internet, tras una denuncia en Segovia. - GUARDIA CIVIL SEGOVIA

SEGOVIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha impulsado, tras una denuncia ciudadana hecha en la Comandancia de dicha capital, una operación que ha permitido desarticular un grupo criminal asentado en Bizkaia, compuesto por miembros de un clan familiar dedicado a estafar por internet mediante anuncios falsos de venta de videoconsolas y smartphones.

La investigación, denominada 'Operación Negare', se inició en enero de 2025 tras la denuncia presentada por una mujer en la Comandancia de Segovia, que relataba haber pagado una señal mediante HalCash por una videoconsola que nunca recibió. Los agentes descubrieron que este hecho formaba parte de un 'modus operandi' reiterado en el que el grupo ahora desarticulado se ganaba la confianza de los compradores y solicitaba pagos anticipados sin enviar los productos. Además, los presuntos autores utilizaron documentación de terceros, llegando a suplantar la identidad de cuatro víctimas para dificultar la investigación y dar apariencia de legitimidad a las transacciones.

Como resultado de la operación, cinco personas, tres hombres, una mujer y un menor de 15 años, han sido investigadas por estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y pertenencia a grupo criminal. Se han esclarecido 28 hechos delictivos con un perjuicio económico cercano a 8.000 euros que ha afectado a víctimas repartidas por toda España, entre ellas Segovia, Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Cádiz, Ceuta, Granada y otras provincias.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones ni más afectados. La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la importancia de extremar precauciones en las compras por internet y aconseja desconfiar de ofertas demasiado atractivas o con precios muy por debajo del mercado, evitar pagos anticipados a vendedores desconocidos, usar sistemas de pago seguros proporcionados por las plataformas y no continuar conversaciones o pagos fuera de la aplicación.

Asimismo, la Guardia Civil recuerda que las denuncias pueden presentarse de forma telemática para estafas informáticas, daños, hurtos, sustracción de vehículos o documentación extraviada, a través de la Sede Electrónica: https://guardiacivil.sede.gob.es o de la página oficial www.guardiacivil.es