Desarticulado en Salamanca un punto de venta de droga que disponía de un 'búnker' para el consumo - POLICÍA NACIONAL

SALAMANCA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y ha imputado a su mujer como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas en el domicilio familiar de Salamanca, donde la pareja mantenía un punto de venta de sustancias estupefacientes que contaba con un 'búnker' y un patio habilitado como 'fumadero' para los clientes.

La vivienda, en la que los investigados convivían con varios menores de edad, disponía de dos puertas reforzadas de acceso y de una estancia blindada provista de dos puertas y de una pequeña ventanilla desde la que se realizaba el intercambio de la sustancia y del dinero con los compradores.

Con estas medidas de seguridad, los implicados han pretendido impedir o retardar la entrada de la fuerza policial, así como evitar incautaciones de droga o la identificación de los propietarios del inmueble.

La intervención, llevada a cabo en el barrio salmantino de Pizarrales en el marco de la lucha contra los puntos negros de menudeo, ha logrado neutralizar este espacio de distribución, según ha informado la Comisaría Provincial de Salamanca en un comunicado.

La investigación policial ha comenzado tras la recepción de diversas informaciones sobre el trasiego diario y la importante afluencia de personas a un 'fumadero' en la zona. Las pesquisas han determinado que este tipo de instalaciones interiores ha experimentado un incremento en los últimos años para permitir que los clientes consuman las sustancias en el propio recinto y eviten así su porte en la vía pública o posibles sanciones económicas.

Finalizados los trámites documentales en dependencias policiales, el arrestado ha quedado a disposición de la Autoridad Judicial junto a los efectos e intervenciones del operativo.