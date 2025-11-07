Desarticulan cuatro puntos de venta de cocaína con seis personas detenidas en Salamanca y Santa Marta

Dinero y droga incautada a los seis detenidos en la provincia de Salamanca. - SUB GBNO EN SALAMANCA

SALAMANCA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una operación policial ha culminado con la desarticulación de cuatro puntos de venta de droga, principalmente cocaína, en Salamanca y Santa Marta de Tormes y la detención de seis personas.

Los puntos de venta desarticulados eran "bastante activos y en ellos se realizaba la venta de sustancias estupefacientes al menudeo", según han asegurado fuentes de la Comisaría Provincial de Salamanca.

La venta la realizaban los miembros de una misma familia, de los cuales seis personas resultaron detenidas, cuatro varones y dos mujeres.

La entrada y registro en las cuatro viviendas se ha realizado de manera simultánea, y se ha procedido a la incautación de sustancias estupefacientes, dos pistolas, munición, básculas de precisión, varios teléfonos móviles, más de 6.000 euros en efectivo y diversos útiles para la comisión del delito.

Tal y como han subrayado desde la Comisaría Provincial, la investigación se inició tras el conocimiento de un robo con intimidación, en el que la víctima era el conductor de camión tráiler que transportaba 24 palets de una conocida marca de cerveza, que ascendían a un total de 11.000 litros y cuyo valor era superior a los 30.000 euros.

Tras las gestiones realizadas de vigilancia, seguimiento y análisis de la información llevadas a cabo por funcionarios policiales de la Comisaria Provincial de Salamanca, se ha logrado identificar al principal encartado de los hechos.

Este individuo forma parte de una familia dedicada habitualmente al tráfico de drogas a pequeña escala, principalmente cocaína.

De la investigación se ha concluido que disponía de varios puntos de venta bastante activos, ubicados en diferentes barrios de Salamanca como son Pizarrales, Buenos Aires, además de otro ubicado en Santa Marta.

Durante la práctica de los cuatro registros domiciliaros, se han intervenido 104 dosis de cocaína, 6 dosis de anfetamina, 6 gramos de marihuana, dinero en efectivo que asciende a un total de 6.405 euros, dos pistolas, munición para las mismas, varios teléfonos, cinco básculas de precisión y diversos útiles para la comisión del delito, tal y como han añadido desde la Comisaría Provincial.

En los registros realizados se han podido comprobar las importantes medidas de seguridad de las que disponían algunos de los domicilios, que se trataban "de verdaderos búnkeres", como han subrayado desde la Policía Nacioanal. Contaban con dobles puertas y puertas metálicas con anclajes metálicos y refuerzos de hierro, además de ventanas pequeñas, a través de las cuales suministraban la droga, al tiempo que había instaladas como medida de seguridad complementaria, cámaras de video vigilancia que enfocaban hacía la vía pública.

Como resultado de la operación se ha procedido a la detención de seis personas de la misma familia, cuatro varones y dos mujeres, a los que se les han imputado delitos contra la salud pública, robo con violencia e intimidación, apropiación indebida, simulación de delito y tenencia ilícita de armas.

Todos ellos han sido puestos a disposición de la Autoridad judicial.