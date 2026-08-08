Caen dos puntos de venta de heroína y cocaína en Valladolid tras el arresto de una pareja

La Policía Nacional desarticula dos puntos de venta de heroína y cocaína en el Barrio de Arturo Eyries y en el Paseo Hospital Militar de Valladolid - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en Valladolid dos puntos de venta directa de heroína y cocaína activos en el Barrio de Arturo Eyries y en el Paseo Hospital Militar en una intervención enmarcada en la 'Operación Nómada' que se ha saldado con la detención de un hombre y una mujer por un presunto delito de tráfico de drogas.

La investigación se inició a principios de junio tras recibir diversas informaciones sobre una pareja que distribuía estupefacientes en su domicilio de Arturo Eyries y en las inmediaciones.

Tras establecer diversos dispositivos de vigilancia, los agentes especializados confirmaron que las transacciones se realizaban tanto en la vivienda como en distintos puntos de la ciudad, hasta donde los investigados se desplazaban en patinete eléctrico.

Según ha informado la Policía Nacional, las pesquisas entrañaron una gran dificultad por las estrictas medidas de seguridad que adoptaban los sospechosos.

El principal investigado, con antecedentes por hechos similares tras su arresto en septiembre de 2025 en la 'Operación BARRIO', alternaba su residencia entre la vivienda de Arturo Eyries y otra en la calle Hospital Militar para dificultar la labor policial y variar su zona de actuación.

Durante la mañana del 6 de agosto se ejecutó el operativo final, en el que se procedió a la detención de la pareja.

En el dispositivo se intervinieron 12 gramos de heroína, 4 gramos de cocaína, 1.055 euros en efectivo en billetes fraccionados y diversos útiles para la preparación de las sustancias al menudeo.

Con la droga incautada se habrían obtenido unas 135 dosis, que habrían alcanzado un valor estimado de 2.800 euros en el mercado ilícito.

Tras pasar a disposición de la autoridad judicial, se ha decretado el inmediato ingreso en prisión para el varón, mientras que la mujer quedó en libertad en dependencias policiales tras prestar declaración.