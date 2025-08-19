Desciende a nivel de gravedad 1 el incendio de Paradiñas (León)

Columna de humo del incendio, a 12 de agosto de 2025, en León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha bajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 el incendio de la localidad leonesa de Paradiña, en el municipio de Villafranca del Bierzo, según información de Inforcyl recogida por Europa Press.

Este incendio, activado desde el domingo, 10 de agosto, a las 19.20 horas y que se elevó el viernes, 15 de agosto, a IGR 2, ha descendido su nivel "al desaparecer las causas que motivaron esta declaración", según datos de la Consejería de Medio Ambiente.

En estos momentos, se encuentran casi una decena de medios terrestres en las labores de extinción, entre ellos una autobomba y tres bulldozer. La causa probable del fuego se encuentra actualmente en investigación