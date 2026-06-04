Desmantelado un punto de venta de droga en Ponferrada (León) y detenida una persona por tráfico de drogas

Sustancias y materiales intervenidos por la Policía Nacional en la vivienda presuntamente utilizada como punto de venta de estupefacientes. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ponferrada (León) han detenido a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública y han desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes que operaba en la localidad.

La investigación fue desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Ponferrada tras recibir diversas informaciones anónimas de vecinos de la zona que alertaban de una posible actividad relacionada con el tráfico de drogas.

A raíz de estas informaciones los agentes iniciaron una investigación que permitió constatar, mediante vigilancias y seguimientos, la existencia de un continuo trasiego de consumidores y la realización de presuntas transacciones de sustancias estupefacientes en las inmediaciones del inmueble investigado, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Las pesquisas culminaron con la autorización judicial para la entrada y registro de la vivienda, donde los agentes intervinieron diversas cantidades de cocaína y marihuana, así como material destinado a la preparación y distribución de la droga, entre el que se encontraban básculas de precisión, bolsas de plástico y otros útiles utilizados para el empaquetado de las sustancias.

Como resultado de la operación la Policía Nacional procedió a la detención del principal investigado y al desmantelamiento de este Intervenida cocaína, marihuana y diverso material utilizado para la preparación y distribución de las sustancias al menudeo, cuya actividad había generado importantes problemas de convivencia vecinal y una notable preocupación entre los residentes de la zona.

Una vez finalizadas las diligencias policiales el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial.