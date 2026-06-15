Desmantelados dos puntos de venta de droga en León y San Andrés y detenidos dos varones

Sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, joyas y útiles para la distribución intervenidos en los registros realizados. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de León, adscritos al Grupo de Estupefacientes, han culminado una investigación con la detención de dos varones por un delito contra la salud pública y el desmantelamiento de dos puntos de venta de sustancias estupefacientes ubicados en las localidades de León y San Andrés del Rabanedo.

La investigación se inició tras recibirse informaciones que vinculaban a dos individuos, conocidos por sus apodos, con la supuesta venta de sustancias estupefacientes desde un inmueble situado en la capital leonesa.

Los agentes corroboraron, una vez identificados los moradores de la vivienda, que ambos contaban con antecedentes por delitos relacionados con el tráfico de drogas, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Además, se comprobó que uno de ellos se encontraba en situación administrativa irregular en España, motivo por el que la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras inició el correspondiente expediente.

INTERVENCIONES POLICIALES PREVIAS

Durante el seguimiento de sus movimientos los investigadores verificaron la relación de ambos con intervenciones policiales previas en las que se habían aprehendido pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes, así como con varias propuestas de sanción por infracciones a la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, entre ellas una por tenencia de heroína.

Las investigaciones permitieron confirmar las sospechas iniciales y en distintos dispositivos de vigilancia los agentes observaron múltiples intercambios compatibles con la venta de droga al menudeo. Los compradores acudían a las inmediaciones del domicilio, realizaban el pago y abandonaban el lugar con las dosis adquiridas.

En una de estas ocasiones una patrulla uniformada procedió a la detención de uno de los vendedores durante una actuación policial, según las mismas fuentes.

Además, se constató la afluencia continua de personas al inmueble por breves espacios de tiempo, así como la adopción de medidas de seguridad y contravigilancia por parte de los investigados.

ENTRADA Y REGISTRO

Con los indicios obtenidos la autoridad judicial autorizó la entrada y registro del domicilio situado en León. En el operativo participaron agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y de la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional, encargados de garantizar la seguridad y el registro de la vivienda.

Durante el desarrollo del registro y fruto de nuevas averiguaciones, los investigadores localizaron un segundo inmueble en la localidad de San Andrés del Rabanedo, presuntamente utilizado por los detenidos y relacionado con la actividad investigada, por lo que también se llevó a cabo una segunda entrada y registro en colaboración con efectivos de esa Comisaría Local.

IMPORTANTE CANTIDAD OCULTA EN UNA ZAPATILLA

Como resultado de ambos registros los agentes intervinieron una importante cantidad de dinero en efectivo oculto en una zapatilla deportiva y distribuido en billetes de pequeño valor, numerosas bolsitas monodosis termoselladas con sustancias estupefacientes, una balanza de precisión y otros útiles empleados para la preparación y distribución de la droga. Asimismo, fueron localizadas diversas joyas, relojes y numerosas monedas.

Con esta actuación la Policía Nacional ha desmantelado dos puntos negros de venta de droga al menudeo que generaban problemas de convivencia vecinal y alarma social en las zonas afectadas.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.