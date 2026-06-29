Desmantelan dos puntos de venta de drogas y medicamentos en Palencia tras detener a nueve presonas

Material incautado. - POLICÍA NACIONAL

PALENCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han logrado desmantelar dos importantes puntos de distribución de drogas y medicamentos en Palencia capital en una operación que ha finalizado con la detención de nueve personas.

La investigación se inició a finales del pasado mes de abril, dentro del trabajo permanente que desarrolla la Comisaría Provincial de Palencia para combatir el tráfico de drogas y reforzar la seguridad ciudadana.

Durante su desarrollo, la Comisaría Provincial mantuvo diversas reuniones de coordinación con el Subdelegado del Gobierno y con representantes de la Asociación de Vecinos del barrio del Carmen, en las que se analizaron las inquietudes planteadas por los vecinos y se reforzó la coordinación institucional para impulsar una respuesta policial eficaz frente a esta problemática.

Las informaciones obtenidas, junto con la colaboración ciudadana y las posteriores labores de investigación, permitieron identificar un grupo criminal que, presuntamente, desarrollaba una actividad continuada de adquisición, almacenamiento, preparación y distribución de sustancias estupefacientes y medicamentos, señalan desde la Subdelegación del Gobierno a través de un comunicado.

Las gestiones de investigación desarrolladas permitieron reunir los indicios necesarios para solicitar a la autoridad judicial la entrada y registro de dos inmuebles.

Una vez autorizadas judicialmente las entradas y registros, la fase de explotación de la operación se desarrolló el pasado 24 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional practicaron los dos registros domiciliarios y procedieron a la detención de diez personas, culminando así la investigación y permitiendo la desarticulación del grupo criminal.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en el marco de las diligencias que se siguen practicando para el total esclarecimiento de los hechos.

Durante los registros, los agentes intervinieron aproximadamente cuatro gramos de hachís, más de un centenar de comprimidos de distintos medicamentos destinados presuntamente a su distribución ilícita, dinero en efectivo, una báscula de precisión, armas blancas y otros efectos relacionados con la actividad investigada.

Entre los medicamentos intervenidos se encontraban Trankimazin, Alprazolam, Tramadol, Lyrica, Lormetazepam, Enantyum, Paracetamol y Amoxicilina.

MODUS OPERANDI

La investigación permitió acreditar un modus operandi basado en la distribución de sustancias estupefacientes y medicamentos desde dos inmuebles de la capital, mediante una estructura organizada en la que sus integrantes desempeñaban funciones diferenciadas para el abastecimiento, almacenamiento, preparación y venta al menudeo.

Con esta actuación, la Policía Nacional ha logrado desmantelar dos importantes puntos de distribución de drogas y medicamentos que venían generando una notable preocupación entre los vecinos, contribuyendo a reforzar la seguridad ciudadana y la convivencia en la zona.

Las sustancias intervenidas fueron remitidas al Área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno para la realización de los correspondientes análisis, mientras que el dinero en efectivo y el resto de los efectos quedaron a disposición de la autoridad judicial.