Se desploma sin heridos parte de una fachada de un edificio de la Plaza San Marcelo de León

Europa Press Castilla y León
Publicado: domingo, 8 febrero 2026 19:12
   LEÓN, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Parte de una fachada de un edificio de la Plaza San Marcelo de León se ha desplomado, sin causar heridos, en la tarde de este domingo, 8 de febrero, según ha informado la Policía Local a través de un mensaje en 'X', del que se hace eco Europa Press.

   La Policía Local, los Bomberos y los servicios municipales del Ayuntamiento han intervenido para tomar las "medidas oportunas" para asegurar la zona.

