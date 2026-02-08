Se desploma sin heridos parte de una fachada de un edificio de la Plaza San Marcelo de León

Desplome de la fachada de un edificio de la Plaza San Marcelo de León - POLICÍA LOCAL DE LEÓN

LEÓN, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Parte de una fachada de un edificio de la Plaza San Marcelo de León se ha desplomado, sin causar heridos, en la tarde de este domingo, 8 de febrero, según ha informado la Policía Local a través de un mensaje en 'X', del que se hace eco Europa Press.

La Policía Local, los Bomberos y los servicios municipales del Ayuntamiento han intervenido para tomar las "medidas oportunas" para asegurar la zona.