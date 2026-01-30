Se desprenden dos elementos de piedra de la Seo de Salamanca, sin registrar "daños personales ni materiales"

Se desprenden dos elementos de piedra de la Catedral de Salamanca, sin registrar "daños personales ni material. - DIÓCESIS DE SALAMANCA

SALAMANCA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La fachada oeste de la Catedral de Salamanca ha registrado la noche de este jueves un incidente "puntual y de escasa entidad" con motivo del desprendimiento de "dos pequeños elementos de ornato de piedra arenisca procedentes del cono de remate de la escalera de acceso al bajocubierta", a los pies de la nave principal de la iglesia nueva.

Este suceso se ha producido sin que se hayan registrado "daños personales ni materiales, ni se ha visto afectado el uso habitual del entorno", como ha indicado el servicio de comunicación de la Diócesis de Salamanca. Como medida preventiva. y dentro de los protocolos habituales de conservación del monumento, la Diócesis ha anunciado que se van a realizar actuaciones de emergencia de carácter técnico para la revisión de esta zona concreta de la Catedral de Salamanca.

El objetivo de esta revisión será "verificar su estado y garantizar la seguridad, evitando posibles desprendimientos que pudieran suponer un riesgo para los viandantes", como han añadido las mismas fuentes. Estas actuaciones se van a desarrollar "de manera inmediata", han añadido, y no alterarán "la situación general de seguridad del conjunto catedralicio, que permanece en condiciones normales".

El Cabildo Catedral ha asegurado que trabaja "de forma permanente" en la conservación y mantenimiento del edificio, "conforme a los criterios técnicos establecidos para un monumento de estas características", como ha finalizado en su comunicado.