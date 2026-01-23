Desvían turismos sin cadenas hacia Puebla de Sanabria y embolsan camiones en Quintanilla y Benavente (Zamora)

Archivo - Un agente y un coche de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ZAMORA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Zamora desvía turismos sin cadenas que circulan por la A-52 y la N-525 hacia la localidad de Puebla de Sanabria, mientras que embolsa camiones en Mombuey, Quintanilla de Urz y Torre del Valle, en Benavente.

Según informa la Subdelegación del Gobierno, hay nivel rojo en la A-52 y la N-525, entre el punto kilométrico 65 y el 112, de ahí que aquellos vehículos que circulen sin cadenas tengan que parar en Puebla de Sanabria.

Además, se encuentra en nivel amarillo las mismas vías desde el kilómetro 0 al 65, por lo que agentes del Instituto Armado está embolsando camiones en las localidades de Mombuey, Quintanilla de Urz y Torre del Valle (Benavente).