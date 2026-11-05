Una detenida por 19 delitos cometidos en Cantalejo (Segovia) donde sustrajo joyas, dinero y objetos diversos

Imagen de la detenida por la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

CANTALEJO (SEGOVIA), 5 (EUROPA PRESS) La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 28 años y nacionalidad española residente en la provincia de Segovia como presunta autora de quince delitos de robo con fuerza en las cosas en interior de vehículos, tres delitos de hurto en interior de vehículo y un delito de robo con fuerza en las cosas en vivienda.

Según informa la Guardia Civil, la detenida llegó a sustraer objetos, joyas y dinero en efectivo por valor aproximado de 2.500 euros y unos daños que alcanzan los 3.000 euros aproximadamente. Se sospecha que los objetos no recuperados pueden haber sido vendidos en establecimientos de segunda mano y compraventa de metales preciosos fuera de la provincia.

Las mismas fuentes han explicado que entre los meses de mayo y junio se interpusieron numerosas denuncias por la comisión de robos con fuerza en las cosas y hurtos en interior de vehículo perpetrados en la localidad de Cantalejo "con la particularidad de que la gran mayoría se producen dentro de un garaje comunitario y calle adyacentes".

Tras tener conocimiento de estos hechos, el Equipo ROCA de la Compañía de Sepúlveda inició la Operación "Entrepinares" con la que, dadas las ubicaciones concretas de los robos y hurtos y el modus-operandi empleado, los primeros indicios apuntaban a que la persona autora de los hechos pudiera ser vecina de la localidad o algún municipio cercano que aprovecharía las horas nocturnas para perpetrar los ilícitos penales.

Posteriormente, en el mes de junio se produjo un robo con fuerza en las cosas en una vivienda de Cantalejo mientras los moradores se encuentran en su interior. La Guardia Civil ha explicado que los investigadores tenían fundadas sospechas de que la autoría de este robo podría estar relacionada con el resto de hechos investigados.

Por todo se inició un trabajo de vigilancia, análisis de los escenarios delictivos y recogida de vestigios que condujeron a la identificación de una persona como la posible autora material de los hechos. La labor operativa, análisis de datos y la colaboración de testigos, permitió recuperar diversos objetos que habían sido sustraídos por la presunta autora "y que ponen de manifiesto que los hechos perpetrados en el interior de los vehículos y el robo cometido en la vivienda han sido llevados a cabo por la misma persona".

Concluida la fase de investigación, la explotación de la Operación se saldó con la detención de una persona relacionada con la comisión de 19 delitos y logró esclarecer 15 delitos de robo con fuerza en las cosas en interior de vehículos, tres delitos de hurto en interior de vehículo y un delito de robo con fuerza en las cosas en vivienda. La persona detenida fue puesta a disposición del Tribunal de Instancia de Sepúlveda.