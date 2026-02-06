Detenida por agredir a una cajera y un vigilante tras no poder pagar su compra en una tienda de Valladolid

Archivo - Sucesos.- Prisión para dos jóvenes tras golpear, amenazar con un cuchillo y robar a un menor en Valladolid - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID. - Archivo

VALLADOLID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a una mujer por un delito de lesiones tras haber agredido a una cajera y un vigilante de seguridad cuando no pudo pagar la totalidad de la compra que llevaba en un establecimiento comercial.

Los hechos tuvieron lugar en la mañana del jueves, cuando una dotación fue comisionada por la Sala CIMACC 091 para que se dirigiera a un establecimiento comercial, donde al parecer una mujer había agredido al personal de la tienda.

En el lugar, los agentes pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano al local se encontraron con un vigilante de seguridad que mantenía inmovilizada a una mujer en el suelo, visiblemente alterada mientras daba gritos, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los agentes se entrevistaron con los empleados presentes, quienes relataron que cuando la mujer se disponía a pagar los productos que llevaba en la caja, comprobó que no tenía suficiente dinero en efectivo para abonar la totalidad de la compra.

Por esta razón, la cajera retiró alguno de los productos para que la mujer tuviera la posibilidad de pagar con el dinero en efectivo que llevaba, momento en el que ésta se puso muy agresiva y lanzó una grapadora del mostrador a la trabajadora, así como otros objetos de la compra.

Fue entonces cuando un vigilante de seguridad intervino para intentar calmar a la mujer, si bien solo consiguió recibir varios golpes y un puñetazo en el cuello, por lo que tuvo que inmovilizarla dado su estado hasta la llegada de los policías.

Los agentes de Policía Nacional, al carecer la mujer de domicilio conocido, procedieron a su detención como presunta autora de un delito de lesiones y posteriormente la pusieron a disposición de la autoridad judicial competente que decretó su libertad.