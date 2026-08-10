Detenida por amenazar a su compañero de piso y a la pareja de este con un cuchillo en Valladolid

Cuchillo incautado - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer como presunta autora de un delito de amenazas tras intimidar con un cuchillo de cocina a un compañero de piso y a la pareja de este en una vivienda del barrio de Las Delicias, en Valladolid.

Los hechos ocurrieron sobre las 18.45 horas del pasado 8 de agosto, cuando el 091 recibió la llamada de un varón que alertaba de que estaba amenazado con un arma blanca por parte de su compañera de piso. El alertante y su novia se encontraban encerrados en una habitación del inmueble ante la situación.

A la llegada de los efectivos policiales, la novia del comunicante abrió la puerta del domicilio para permitir el acceso a los agentes.

Según las manifestaciones de las víctimas, la discusión se inició por motivos de convivencia, momento en el que la mujer comenzó a gritar e insultarles de forma muy violenta, obligándoles a refugiarse en el dormitorio.

Posteriormente, al escuchar nuevos gritos y abrir la puerta, los agredidos observaron a la mujer con un cuchillo de cocina con el que los amenzó de muerte y llegó a clavar la punta del arma en la pared en varias ocasiones.

Los agentes localizaron el cuchillo en la encimera de la cocina con restos de yeso en la punta, compatibles con las muescas observadas en la pared. Durante su traslado al vehículo policial tras ser arrestada, la mujer siguió con gritos y amenazas de muerte contra la pareja.

Finalmente, fue puesta a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.