Detenida por estafar 3.778 euros a la octogenaria que cuidaba en Valdeavellano de Tera (Soria)

SORIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Soria detuvo el pasado 27 de febrero a una mujer como presunta autora de un delito de estafa, tras la denuncia presentada por una vecina de 89 años de edad de la localidad de Valdeavellano de Tera, a la que sustrajo 3.778 euros de su cuenta bancaria mediante el uso de su tarjeta de débito sin autorización.

La investigación realizada por los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Almarza se inició después de que la víctima denunciara que desde el mes de diciembre de 2025 que estaban retirando efectivo sin su autorización. Según el extracto bancario, se registraron 14 retiradas de dinero en efectivo, que alcanzaban un total de 3.778 euros.

Varias de estas extracciones se realizaron en operaciones consecutivas de 300 euros, el límite máximo establecido por la titular en dicha tarjeta.

La víctima manifestó que, cuando acudió a su entidad bancaria para retirar dinero y actualizar su cartilla, pudo observar retiradas no autorizadas. Las extracciones se habrían efectuado presuntamente en el cajero automático de la localidad de Valdeavellano de Tera (Soria), por lo que los agentes iniciaron las correspondientes gestiones de investigación y comprobación.

Tras las diligencias practicadas, los agentes lograron localizar a la presunta autora, para proceder a su detención el 27 de febrero en la ciudad de Soria, en el domicilio de la detenida.

La detenida fue puesta a disposición judicial junto con las diligencias instruidas por un presunto delito de estafa en el Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, plaza número 1 de Soria, al haber utilizado supuestamente la tarjeta de débito de la víctima sin su consentimiento, gracias a la relación de confianza derivada de su labor como persona que se encargaba de sus cuidados personales. Aprovechaba momentos en los que la víctima se encontraba de descanso o en misa.