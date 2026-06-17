Detenida por intentar hurtar 550 euros en productos ocultos en un carrito de bebé en un supermercado de Burgos

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Burgos han detenido a una mujer de entre 40 y 45 años, con un amplio historial delictivo, por intentar hurtar, ocultos en un carrito de bebé, productos valorados en más de 550 euros en un supermercado de una conocida cadena de distribución de alimentación.

La detención se llevó a cabo el lunes 15 de junio, cuando la mujer fue sorprendida por los trabajadores en el momento en el que trataba de salir del establecimiento con numerosos y variados productos sin abonar su importe.

En concreto, sobre las 18.25 horas del citado día, un trabajador del establecimiento afectado, situado en el distrito norte de la capital, advirtió movimientos extraños de una mujer, quien arrastraba un carrito de bebé e intentó, con disimulo, abandonar el lugar sin efectuar compra alguna.

Tras interceptarla, comprobaron que guardaba, escondidos en el interior de la zona porta-bebés y también en el cesto de la parte baja del mismo, productos de alimentación, pero también prendas de ropa y productos de higiene y protección solar.

El importe total de los mismos, recuperados in situ, ascendió a 556 euros, por lo que la Policía Nacional comisionada al lugar, procedió a la detención de la sospechosa y su traslado a sede policial.

La detenida presenta cierto historial delictivo, con antecedentes no solo por la Policía Nacional, sino también por Guardia civil y Ertzaintza. Así, ha sido puesta a disposición de la Autoridad Judicial.