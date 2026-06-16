Detenida por llevarse joyas valoradas en 5.000 euros de la casa en la que trabajaba en Cogeces (Valladolid)

Joyas recuperadas tras su hurto en Cogeces del Monte (Valladolid). - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una mujer por llevarse joyas valoradas en 5.000 euros de una vivienda en Cogeces del Monte (Valladolid) en la que trabajaba como empleada del hogar para dos personas de avanzada edad.

A la mujer se la ha arrestado como supuesta autora de un delito de hurto y también se investiga a un hombre por un supuesto delito de receptación, han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la víctima, una mujer de avanzada edad vecina de la localidad de Cogeces de Monte.

En su comparecencia, la denunciante comunicó que una persona que trabajaba en su domicilio y realizaba labores de asistencia y ayuda a dos personas de avanzada edad había abusado de la confianza depositada en ella y sustraído diversas joyas familiares cuyo valor económico asciende a los 5.000 euros.

A raíz de estos hechos, la Guardia Civil inició las correspondientes gestiones y líneas de investigación para el total esclarecimiento del suceso. Fruto de las pesquisas realizadas, los agentes lograron localizar parte de los efectos sustraídos.

Se constató que algunas de las joyas ya habían sido vendidas en un establecimiento de compraventa de oro ubicado en la localidad de Valladolid, mientras que el resto de los efectos fueron hallados en poder de la detenida.

Finalmente, se procedió a la detención de la trabajadora del domicilio como presunta autora de un delito de hurto y a la investigación de un varón implicado como presunto autor de un delito de receptación de la mercancía robada.

La investigación se enmarca dentro del 'Plan Mayor de Seguridad' que lleva a cabo la Guardia Civil en todo el territorio nacional para dar respuesta a las principales amenazas que afectan a la seguridad de las personas mayores, como son el maltrato, los robos, hurtos y las estafas.