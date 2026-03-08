Detenida una mujer y una menor por amenazar con un cuchillo y agredir a otra menor de una banda rival en Valladolid

Archivo - Suesos.- A prisión el presunto autor del apuñalamiento a un joven en Pigüinos - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional han detenido en Valladolid a dos mujeres, una de ellas menor, como presuntas autoras de un delito de amenazas graves y otros de lesiones leves tras haber amenazado con un cuchillo a otra menor por una rivalidad entre grupos juveniles violentos en la calle Huelgas de la capital.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de febrero en la vía pública y fueron denunciados por la víctima en dependencias policiales dos días después, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La denunciante, menor de edad, paseaba por la calle Huelgas de la capital sobre las 22.00 horas en compañía de una amiga y una conocida, cuando fueron abordadas por otras dos jóvenes a quienes conocían de vista, por estar vinculadas a un grupo juvenil violento contrario al que pertenece la víctima.

Ese fue el motivo que propició que las dos jóvenes iniciaran una serie de amenazas verbales contras las tres chicas, que crecieron en intensidad y en un momento dado, una de las presuntas autoras extrajo un cuchillo de cocina de entre sus ropas y amenazó con clavárselo a la víctima.

A la agresión se sumó la madre de una de las dos jóvenes que apareció en el lugar. Cuando la víctima sacó su teléfono móvil para grabar la agresión, fue duramente increpada por las agresoras quienes llegaron a golpearla y tirarle del pelo para evitar ser grabadas.

Fue en ese momento cuando varios ciudadanos testigos de la agresión intervinieron y forzaron que las tres agresoras abandonasen el lugar a bordo de un turismo.

Poco después llegó al lugar de los hechos un indicativo de Policía Nacional uniformado que asistió a las víctimas de la agresión y recabó datos de las autoras.

Cuando posteriormente la víctima presentó denuncia en dependencias policiales el 6 de febrero, dado que se trataba de un asunto relacionado con grupos juveniles violentos, se hicieron cargo de la investigación de los hechos los agentes de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional.

Tras diferentes pesquisas e investigaciones, los agentes determinaron la identidad de las tres agresoras, dos de las cuales fueron detenidas el 5 de marzo como presuntas autoras de un delito de amenazas graves y otro de lesiones leves.

Una de las dos detenidas es menor de edad mientras que la otra es la madre de la tercera implicada, quien ha resultado ser inimputable por ser menor de 14 años.

La detención de la menor ha sido comunicada a la Fiscalía de Menores, que ha determinado su ingreso en un centro de menores, mientras que la detenida mayor de edad ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.