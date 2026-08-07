A prisión una mujer por presuntamente provocar un incendio en Vega de Espinareda (León)

Detenida una mujer como presunta autora de un incendio que calcinó dos hectáreas en Vega de Espinareda (León)- GUARDIA CIVIL

LEÓN, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada ha ordenado el ingreso en prisión de una mujer de 57 años detenida como presunta autora de un delito de incendio forestal registrado el pasado mes de julio en el paraje conocido como Los Llanos, en Vega de Espinareda (León), que afectó a unas dos hectáreas de monte bajo, pasto y pinos, según ha informado el Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los hechos fueron investigados por efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Fabero, después de que tuvieran conocimiento del incendio forestal.

Los agentes realizaron un reconocimiento y una inspección ocular de la zona afectada y localizaron el que parecía ser el punto de inicio del fuego.

A partir de ese momento, los agentes llevaron a cabo distintas pesquisas para tratar de identificar a la persona responsable del incendio y recopilaron testimonios relacionados con el suceso, además de contar con la colaboración ciudadana.

Las investigaciones permitieron identificar a una mujer de 57 años como supuesta autora del incendio, por lo que la Guardia Civil procedió a su detención por su presunta participación en los hechos.