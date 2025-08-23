Detenida una mujer por robar joyas a personas mayores mediante el 'hurto amoroso' en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid por varios robos en vehículos tras ser sorprendido con alicates, varillas y una navaja - POLICÍA NACIONAL - Archivo

En uno de los robos, la presunta autora sustrajo un reloj de oro valorado en 3.500 euros

VALLADOLID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Logroño a una mujer como presunta autora de dos robos de joyas a personas mayores mediante el método del 'hurto amoroso' cometidos en Valladolid en el mes de junio. En uno de los robos, la presunta autora sustrajo un reloj de oro valorado en 3.500 euros.

En el primer robo denunciado el 3 de junio en la comisaría provincial de Policía Nacional de Valladolid, un hombre de edad avanzada relató cómo una mujer joven había subido con él en el ascensor de su casa, y sorpresivamente se abalanzó agarrándole por el cuello a la par que le decía 'dame un beso, dame un beso'.

El hombre quiso quitarse de encima a la mujer y esta aprovechó el contacto para arrebatarle una cadena de oro del cuello. Cuando la víctima pidió auxilio y salió su esposa de su casa a ver qué ocurría, la presunta autora se dio a la fuga, según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

En la segunda denuncia, también en dependencias de Policía Nacional de Valladolid, una mujer también de edad avanzada relataba cómo el 15 de junio, la misma mujer que en la ocasión anterior, se puso a hablar con ella y la acompañó hasta la puerta de su casa.

Dado que la víctima había sido maestra durante muchos años, pensó que se trataba de alguna antigua alumna. Fue entonces cuando la presunta autora aprovechó este breve trayecto para agarrar de la mano a la víctima y sin que esta se diera cuenta, la engatusó con palabras amables y en contacto constante, le sustrajo de la muñeca un reloj de oro herencia familiar.

Cuando la víctima se dio cuenta, la presunta autora se dio a la fuga a la carrera con el botín, valorado en 3.500 euros. Cuando los investigadores del Grupo de Robos de la Comisaría de Parquesol tuvieron conocimiento de las denuncias, iniciaron pesquisas policiales para determinar la identidad de la presunta autora.

Una vez que las gestiones policiales tuvieron éxito y se logró identificar plenamente a la mujer, se cursó una orden de búsqueda y detención, que ha culminado al ser detenida esta mujer en la localidad de Logroño el pasado 28 de julio, cuando fue sorprendida intentando realizar otro robo a un hombre, mediante el método del hurto amoroso.

Por estos hechos, la detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad.