Detenida una pareja que ocultaba en su coche más de 300 gramos de hachís y marihuana en Salamanca

Detenida una pareja por llevar en el coche hachís y marihuana por más de 2.000 euros - POLICÍA NACIONAL

SALAMANCA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y una mujer por un delito contra la salud pública al encontrar en el suelo del asiento del copiloto del vehículo en el que viajaban un total de 120 gramos de hachís y 182 de marihuana durante un control en Salamanca.

La actuación se produjo el jueves en el marco de un dispositivo establecido para prevenir delitos e infracciones contra la salud pública en el barrio de Pizarrales, concretamente en la glorieta Obispo Mauro Rubio, donde se realizó un control rutinario de vehículos, según han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En uno de los turismos inspeccionados viajaba una pareja que llevaba en el suelo del asiento del copiloto placas de hachís con un peso aproximado de 120 gramos y una bolsa de plástico con varios cogollos de marihuana que arrojaron un peso de 182 gramos, sustancias que fueron intervenidas

Asimismo, los agentes intervinieron 265 euros en billetes que portaban ambos ocupantes --190 euros la mujer y el resto el varón--.

Tras su detención, los dos implicados, junto con los efectos intervenidos y el vehículo, fueron trasladados a dependencias policiales para la práctica de las diligencias oportunas y posteriormente puestos a disposición de la autoridad judicial

Con esta intervención, la Policía Nacional ha destacado que se ha evitado la venta de las sustancias en la ciudad, cuya comercialización al 'menudeo' podría haber superado los 2.000 euros.