Detenida una persona por robar objetos por valor de 30.000 euros en una vivienda de Zuares (León)

Objetos recuperados - SUB. GNO EN LEÓN

LEÓN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han esclarecido un robo con fuerza en el interior de una vivienda de Zuares del Páramo (León) y ha recuperado diversos efectos sustraídos, cuyo valor aproximado asciende a 30.000 euros.

Tras la denuncia presentada por los perjudicados, se iniciaron las pesquisas dirigidas a esclarecer lo sucedido, lo que permitió obtener varios indicios que llevaron a los investigadores hasta una vivienda situada en Hospital de Órbigo.

Una vez obtenido el permiso, se realizó un registro en dicha vivienda en la que los agentes encontraron cuatro motocicletas, un kart de competición, diversas herramientas motorizadas y dos bicicletas.

Como resultado de la investigación, fue detenido un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza, quien fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza.

Las gestiones continúan abiertas con el objetivo de esclarecer por completo los hechos y determinar la identidad de otros posibles implicados.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de La Bañeza, con el apoyo del Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de León, el Puesto de Santa María del Páramo y el Área de Investigación de La Bañeza.