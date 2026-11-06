Detenida en Segovia por trabajar con una identidad falsa y lograr 18.000 euros mientras cobraba el paro

Sección De Extranjería De La Comisaría De Segovia. - POLICÍA NACIONAL

SEGOVIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Segovia a una mujer a la que se atribuye un beneficio económico superior a 18.000 euros por trabajar con una identidad falsa, mientras continuaba cobrando la prestación por desempleo, con sus datos reales.

La Policía Nacional de Segovia ha precisado que la investigación, a cargo de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, ha concluido con la identificación de la responsable y su posterior detención.

Las pesquisas se iniciaron el 21 de octubre de 2026, después de que una conocida empresa del sector alimentario de la provincia recibiera una comunicación anónima. El aviso alertaba de que una de sus trabajadoras podría estar haciéndose pasar por otra persona.

Tras conocer la advertencia, la compañía presentó la correspondiente denuncia en la Comisaría Provincial de Segovia. Dentro de los argumentos de la denuncia constaba que las contrataciones laborales se habían realizado a través de una empresa de trabajo temporal.

La investigación policial ha determinado que la investigada habría utilizado la identidad de otra ciudadana extranjera para acceder a un puesto de trabajo. Al mismo tiempo, con sus verdaderos datos personales, la mujer continuaba percibiendo la prestación por desempleo. Así mantenía dos situaciones simultáneas: la de una trabajadora en activo bajo un nombre ajeno y la de una desempleada que cobraba una ayuda pública bajo su propia identidad.

El análisis documental y patrimonial practicado por los agentes ha acreditado que la detenida habría obtenido un beneficio económico superior a 18.000 euros.

A esa cifra habría que añadir las cantidades percibidas de forma indebida en concepto de prestación por desempleo, aunque no se ha hecho pública la cantidad total percibida por esta vía.

Esclarecidos los hechos, los agentes han detenido a la mujer, imputada por delitos de usurpación de estado civil, falsedad documental y amenazas. La Policía Nacional no ha precisado en su comunicado oficial en qué consistieron las presuntas amenazas ni a quién iban dirigidas.

No obstante, sí ha señalado las consecuencias laborales y administrativas derivadas de los hechos, como la baja del contrato de trabajo y las actuaciones que corresponden a la Seguridad Social.

El atestado policial instruido ha sido remitido al Decanato de los Juzgados de Segovia, entrando el caso ya en vía judicial.