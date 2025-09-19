Detenida en Soria por azuzar a su perro contra su pareja y los policías

Uno de los agentes se vio obligado a usar su arma reglamentaria contra el can, que resultó herido

SORIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 38 años y vecina de Soria por azuzar a su perro, catalogado de raza peligrosa, contra su pareja sentimental, que sufrió lesiones, así como contra los policías que le socorrieron en una calle de la ciudad.

La mujer fue detenida como presunta autora de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y otro de atentado contra agente de la autoridad, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Sobre las tres de la madrugada del jueves 18 de septiembre, el Servicio de Emergencias Policiales CIMACC-091 recibió un aviso en el que se comunicaba que se estaba produciendo una discusión entre un hombre y una mujer y que el perro de ella estaba atacando al varón.

La Policía se desplazó hasta el lugar de los hechos donde observó a un varón herido, sentado en la calle, junto a una mujer, por lo que dio aviso a los servicios sanitarios.

AMENAZAS A LOS AGENTES

La mujer, que resultó ser la pareja del herido, recibió a los agentes con gritos, insultos y amenazas abandonando el lugar y volviendo rápidamente con un perro de raza considerada potencialmente peligrosa, al que azuzó contra los funcionarios policiales.

El animal atacó a un policía que, ante la agresividad del mismo, se vio obligado a realizar varios disparos disuasorios. El perro se alejó momentáneamente a raíz de los disparos, pero la dueña volvió a instigar al animal para que atacara al agente.

Ante la grave amenaza para la integridad física del policía que supone el reiterado y violento ataque del perro, el agente hizo uso proporcional y reglamentario de su arma de fuego contra el can, que, herido por los disparos, abandonó el lugar junto a su dueña al huir ésta inicialmente de la Policía.

Finalmente, la mujer, dueña del animal y pareja de la víctima, fue detenida como presunta autora de un delito de malos tratos en el ámbito familiar ya que, al parecer, también azuzó al perro contra su pareja provocándole lesiones en la pierna.

Asimismo, se le atribuye un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad, al incitar a su perro a que ataque a los policías cuando éstos acudían a socorrer a la víctima. Además, también es investigada por un presunto delito de maltrato animal.

Distintos cuerpos policiales de esta ciudad han tenido que realizar intervenciones en las que ha estado implicada la detenida y el perro de su propiedad en anteriores ocasiones. Este perro es mestizo con predominio de Bóxer.

La víctima fue trasladada por una ambulancia al hospital Santa Bárbara para ser asistida de sus lesiones, pero una vez en el servicio de urgencias declinó ser atendida y abandonó el lugar. Además, tampoco ha denunciado los hechos.

El perro, por su parte, fue asistido en el lugar del ataque por el servicio veterinario de guardia del Ayuntamiento de Soria y trasladado a la perrera municipal para realizar un seguimiento de su salud.

La detenida ha sido puesta a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de la capital soriana en la mañana de este viernes.