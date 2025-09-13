Detenida por sustraer ropa valorada en más de 500 euros en un establecimiento comercial de Valladolid - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a una mujer como presunta autora de un delito de hurto tras haber sustraído prendas de ropa por valor de 516,74 euros en un establecimiento comercial de la capital.

La detención tuvo lugar el viernes, cuando una patrulla de Policía Nacional a bordo de un vehículo rotulado fue comisionada para dirigirse a un conocido establecimiento comercial de la capital, donde al parecer los vigilantes de seguridad tenían retenida a una mujer como presunta autora de un delito de hurto.

Los agentes acudieron al lugar y se entrevistaron con el personal de seguridad del establecimiento, que les informó cómo habían visto a una mujer con actitud sospechosa, y tras realizarle un discreto seguimiento, la habían sorprendido saliendo por la rampa del garaje público con prendas sin abonar en el interior de un bolso también sustraído y a la cual habían retenido a la espera de la llegada de la dotación policial.

El valor de las prendas que portaba, en total 13, ascendía a 516,74 euros y los agentes pudieron comprobar que las alarmas de las prendas estaban arrancadas o inutilizadas, según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

Los policías realizaron un registro de las pertenencias de la mujer para determinar si portaba más efectos sustraídos y localizaron unas llaves de un turismo.

La mujer reconoció que el vehículo se encontraba estacionado en el parking del establecimiento y cuando los policías nacionales se dirigieron allí para nuevamente buscar en su interior más efectos sustraídos, lo que encontraron fue una perra de raza caniche.

Fue entonces cuando los agentes procedieron a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de hurto, y dado que ella manifestó que no había nadie que se pudiera hacer cargo del animal, solicitaron la presencia de una dotación de Policía Municipal de Valladolid para trasladar al animal a servicios veterinarios, mientras la mujer permaneciese detenida.

Una vez tomada declaración a la detenida en dependencias policiales y tras haber trasladado lo ocurrido a la autoridad judicial, la mujer ha sido puesta en libertad tras informarle de la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerida.