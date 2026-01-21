Detenida por usar datos de un exempleado de su empresa para apropiarse de un compresor de 40.000 euros en Salamanca

Detenida la responsable de una empresa por utilizar los datos de un exempleado para apropiarse de un compresor - POLICÍA NACIONAL

SALAMANCA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a la responsable de una empresa ubicada en el polígono El Montalvo de la ciudad de Salamanca por utilizar los datos de un exempleado para apropiarse de un compresor que no había comprado y valorado en 40.000 euros.

La detenida se hizo pasar por el verdadero comprador, un hombre que había trabajado en su empresa anteriormente, para firmar en su nombre el parte de entrega y plasmado su número de DNI, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar a principios de año cuando el comprador adquirió el compresor a una empresa de Alemania que había hecho la remisión a través de una empresa de reparto.

El comprador, al no recibir el producto adquirido, se puso en contacto con la empresa vendedora, la cual le indicó que el compresor había sido remitido y entregado, y le facilitó copia del parte de entrega realizado.

En el mismo constaba su número de DNI y una firma, aunque el comprador no había autorizado a nadie para utilizar sus datos. En el parte de entrega constaba como dirección de entrega una empresa ubicada en el polígono El Montalvo de la ciudad de Salamanca, en la que el perjudicado había trabajado anteriormente, por lo que su nombre estaba relacionado con esa empresa.

Una vez realizadas las gestiones de investigación pertinentes, se pudo comprobar que el compresor se encontraba en la empresa para la que había trabajado anteriormente el denunciante, que este había sido recibido por la responsable de esta y que había rellenado el documento de entrega.

La mujer, por tanto, habría recepcionado el compresor y rellenado el de entrega con los datos de una tercera persona, sin la autorización de ésta.

Ante los hechos evidenciados, los agentes procedieron a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de apropiación indebida y falsificación documental, por lo que fue trasladada a dependencias policiales.

El compresor ha sido entregado a su legítimo propietario y una vez terminadas las correspondientes diligencias se ha dado cuenta de los hechos a la Autoridad judicial, a cuya disposición ha pasado la detenida.