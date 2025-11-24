Detenida en Valladolid una conductora por insultar e intentar agredir a la policía

Archivo - Un vehículo de la Policía Municipal de Valladolid. - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADÍA OLID - Archivo

VALLADOLID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Municipal de Valladolid han detenido a una mujer de 51 años que insultó gravemente e intentó agredir con patadas y puñetazos a los agentes.

Los hechos se produjeron en torno a las 3.00 horas de este sábado, cuando los agentes observaron en el Paseo de Isabel La Católica a un vehículo parado en un semáforo en verde sin circular a cuyos mandos iba una mujer, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los agentes se acercaron al turismo para identificar a la conductora, a la que observaron alterada, con síntomas de haber consumido alcohol y con una reacción agresiva. La mujer empezó a insultar a los agentes, a los que llamó "hijos de puta" y espetó: "os voy a matar".

Después, se abrió la puerta del vehículo y salió lanzando puñetazos y patadas intentando agredir a los agentes, por lo que se redujo a la conductora y se procedió a su detención por atentado a agentes de la autoridad.

Una vez en dependencias de la Policía Nacional, el equipo de Atestados de la Municipal reclamó a la conductora para la realización de la prueba de alcoholemia, pero se negó a ello.