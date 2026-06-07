Detenida en Valladolid y puesta en libertad una mujer que utilizó un carrito de bebé para robar en un 'súper'

Archivo - Sucesos.- Trasladan la investigación de ciberestafa por el método de la 'hija en apuros' a la Policía de C-LM - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido detenida, y posteriormente puesta en libertad con obligación de comparecer ante el juez, tras robar en un supermercado con la utilización de un carrito de bebé en el que no portaba niño alguno, sino 31 botellas de aceite alimentario de un litro, 16 de suavizante y cinco envases de champú, entre otros efectos, que sumaban un valor de 437,71 euros, según datos de la Policía Nacional, recogidos por Europa Press.

Los hechos se produjeron en la tarde de este sábado, cuando agentes de la Policía Nacional uniformados fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 a un supermercado de la capital, donde según la llamada de los empleados, éstos tenían retenida a una mujer que les infundía sospechas de pretender robar productos.

Cuando los policías llegaron al establecimiento se entrevistaron con dos trabajadores del local, quienes inmediatamente señalaron a una mujer presente, que llevaba un carrito de bebé. Los trabajadores indicaron que la retenida había abonado unos snacks por importe de un euro pero que sospechaban que llevaba artículos ocultos sin pagar.

Uno de los agentes procedió a realizar un registro de sus pertenencias, y al manipular el carrito de bebé se sorprendió de su peso. Al examinarlo con detalle constató que en su interior no había ningún recién nacido, pero sí ocultas 31 botellas de aceite de un litro, 16 botellas de suavizante, cinco envases de champú reparador y varios artículos más del establecimiento. En total alcanzaban un valor de 437,71 euros.

Los agentes de Policía Nacional procedieron a su detención como presunta autora de un delito de hurto y a su traslado a dependencias policiales, donde se continuó el atestado policial.

La detenida, a quien le constaban cuatro detenciones anteriores, fue oída en declaración en presencia de un abogado y quedó posteriormente en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerida para ello.