Detenidas cinco personas y otras 11 identificadas por estafar 94.000 euros por el método de la 'hija en apuros'

Archivo - Sucesos.- Investigados dos ancianos por distintos casos de daños continuados en vehículos estacionados en Valladolid - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional del Grupo de Ciberdelincuencia de Valladolid han dado por concluida una investigación sobre una ciberestafa en la que han resultado detenidas cinco personas y se ha identificado a un total de 11 implicadas en el entramado criminal, tras defraudar 94.018 euros a una mujer con el uso del método de la 'hija en apuros.

Según ha informado la Policía Nacional, las detenciones se han llevado a cabo en las ciudades de Valladolid, Vigo, Alicante, Lloret de Mar (Gerona) y Parla (Madrid). La compleja investigación ha sido puesta en conocimiento de las Jefaturas Superiores de Policía de Andalucía Occidental, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid y Valencia.

Los hechos fueron denunciados en dependencias policiales de la capital vallisoletana el 16 de abril de 2025 por la víctima, una mujer de 69 años. La denunciante recibió varios mensajes a través de la aplicación WhatsApp de personas desconocidas que se hicieron pasar por su hija y alegaban falsamente problemas financieros urgentes y el uso de un nuevo número de teléfono debido a una avería en el habitual.

La víctima realizó un total de cinco transferencias bancarias a las cuentas indicadas por los delincuentes, en los que introdujo los datos de su hija como beneficiaria. En concreto, efectuó tres transferencias por un importe de 9.897 euros cada una, una cuarta de 34.327 euros y una última por valor de 30.000 euros, con lo que se sumó un perjuicio total de 94.018 euros.

Tras constatar con su hija que no existía tal problema económico, la mujer interpuso la denuncia. Las pesquisas policiales determinaron que las 11 personas identificadas desempeñaban el papel de "mulas bancarias" dentro del escalón más bajo de la organización criminal. Aunque estos colaboradores no participaron en el diseño ni en la ejecución de la estafa inicial, se les considera cooperadores necesarios al facilitar sus datos de filiación o cuentas bancarias para recibir, transferir y ocultar los fondos defraudados, los cuales fueron canalizados hacia Francia y el Reino Unido.

Entre los arrestados figura un hombre detenido en Valladolid el pasado 4 de noviembre de 2025, quien realizaba transferencias circulares entre cuentas de su propia titularidad para romper la trazabilidad bancaria del dinero.

Tras ser oído en declaración, quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez. Los otros cuatro implicados han sido arrestados en los últimos meses en Vigo, Alicante, Lloret de Mar y Parla, tras lo que se ha dado por concluido el atestado remitido a la autoridad judicial.