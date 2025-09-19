Detenidas dos mujeres en Salamanca que se ganaban la confianza de hombres mayores para robar en sus casas

SALAMANCA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos mujeres a las que les constaban dos reclamaciones policiales de detención por robar en los domicilios de hombres de avanzada edad tras ganarse su confianza para que les invitaran a sus casas.

Las dos mujeres han sido localizadas por un policía fuera de servicio, que ha avisado para se procediera con la identificación de ambas. Una vez que han llegado las dotaciones policiales al lugar, se ha podido comprobar que a ambas les constaban dos órdenes policiales de detención, una de Salamanca y otra de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

En ambas denuncias se han descrito hechos con el mismo 'modus operandi'. Las víctimas, en ambos casos hombres ya de una avanzada edad, habían sufrido hurtos en sus domicilios, tal y como han señalado fuentes de la Comisaría Provincial de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Los hurtos habrían sido cometidos por mujeres que, en días previos, se habían ganado su confianza en la calle o en el parque. Se habían intercambiado sus teléfonos y tras hablar durante varios días, los hombres habrían invitado a sus casas a las mujeres, momento en que éstas aprovecharon para sustraer efectos y abandonar las viviendas a la carrera.

Tras la detención, ambas mujeres han sido trasladadas a dependencias policiales para realizar todos los tramites documentales oportunos. Una vez finalizados los mismos, se ha dado cuenta de los hechos al Juzgado de Guardia de Salamanca y las detenidas han pasado a disposición de su titular.