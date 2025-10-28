Detenidas dos mujeres en Salamanca y en Valladolid especializadas en hurtos mediante el modus operandi amoroso

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres que forman parte de un clan familiar han sido detenidas en Salamanca y en Valladolid como presuntas autoras de tres delitos de hurto --dos la primera y uno la segunda-- mediante el 'modus operandi' amoroso, ha informado este martes la Policía Nacional.

La investigación se inició en septiembre cuando se recibieron sendas denuncias en el Grupo de Hurtos de la Comisaría de Parquesol. El primer denunciante, un hombre de 80 años, explicó que un mes antes había conocido a una mujer joven que accedió a su domicilio varias veces con el pretexto de mantener relaciones sexuales que no se llegaron a consumar.

Según relató, la mujer siempre estaba poco tiempo y en todas las ocasiones le pedía pequeñas cantidades de dinero, en torno a 10 y 20 euros, que el hombre sacaba de una caja fuerte del dormitorio donde se encontraban. Al parecer, en la última visita la joven anduvo por toda vivienda para distraer al varón mientras que otra persona accedía al contenido de la caja fuerte de las que se llevó 1.000 euros en efectivo y un reloj de oro valorado en 1.000 euros.

Por su parte, en la segunda denuncia la víctima, un varón de 90 años, relató que una persona desconocida había accedido al interior de su vivienda y había sustraído un reloj de oro de su propiedad así como una alianza también de oro, propiedad de su esposa.

El hombre contó en su denuncia que una semana antes una mujer desconocida de unos 30 años --resultó ser la misma que en la anterior denuncia-- le había abordado en la calle para preguntarle por su esposa y él de buena de fe le dijo que estaba ingresada en una residencia.

En esta conversación la mujer averiguó que el varón había solicitado una asistenta a servicios sociales para ayudarle en las tareas del hogar y con este pretexto, la mujer siguió a la víctima hasta su casa en la que entró para ofrecerse a limpiar, oferta que el hombre declinó puesto que ya había iniciado el trámite de solicitud a los servicios sociales.

La Policía ha explicado que posteriormente se presentó en el domicilio una segunda mujer, que dijo ser asistenta social y que iba a iniciar los trámites de contratación para ayudar al varón en las tareas del hogar. La mujer vio el domicilio y realizó una supuesta entrevista durante una hora aproximadamente y volvió a mediodía con el pretexto de que el hombre firmara un contrato electrónico en el móvil.

Los agentes del Grupo de Hurtos de la Comisaría de Parquesol iniciaron la investigación tras recibir ambas denuncias para determinar la identidad de las presuntas autoras y tras realizar "múltiples pesquisas" pudieron determinar la presunta autoría de la mujer más joven en ambos hechos denunciados y la implicación de la segunda mujer en el segundo hurto denunciado.

En ese momento se cursó sobre ambas mujeres una orden de detención policial para ponerlas a disposición judicial tras comprobarse que ambas estaban especializadas en hurtos mediante el modus operandi amoroso que consiste en ganarse la confianza de las víctimas, generalmente personas de edad avanzada, mediante muestras efusivas de confianza y cariño, haciéndose pasar por trabajadoras sociales o incluso pretendiendo establecer relaciones sexuales con las víctimas.

La Policía ha explicado que ambas mujeres se repartían indistintamente el rol de "engatusadora" y "ladrona". Una vez que una de ellas había distraído a la víctima y estaba confiada, la otra accedía al domicilio sin que el perjudicado se percatase y aprovechaba para robar.

La primera mujer fue detenida el 17 de octubre en Salamanca y le constan 17 detenciones policiales por hechos de análoga naturaleza mientras que la segunda mujer, a la que constan 6 detenciones policiales, fue localizada y detenida por agentes de la Policía Nacional en Valladolid el pasado viernes, 24 de octubre. Ambas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.