Detenidas tres mujeres por el hurto de cosméticos valorados en 3.000 euros en Valladolid

Archivo - Un coche de la Policía Nacional. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres mujeres como presuntas autoras de un delito de hurto tras la sustracción de numerosos productos de cosmética y maquillaje en un establecimiento de un centro comercial, los cuales han sido valorados de forma provisional en más de 3.000 euros.

Los hechos fueron denunciados el pasado 2 de abril por la encargada del local, quien informó del extravío de diversos artículos y señaló que las presuntas autoras ya eran conocidas por el personal de seguridad del centro por su presunta implicación en hechos similares.

De este modo, en la mañana del 7 de abril se comisionó a dos dotaciones policiales de paisano que acudieron al establecimiento para entrevistar a una empleada y al personal de seguridad privada, de manera que pudieron acceder a la visualización de las cámaras de seguridad, cuyas imágenes recogían con claridad una dinámica delictiva basada en la actuación conjunta y perfectamente coordinada de un grupo formado por varias mujeres adultas y menores de edad.

La sustracción se produjo a última hora del día cuando la zona comercial ya se encontraba cerrada al público, aunque las mujeres se aproximaron al local a través del área de restauración para dirigirse a un espacio protegido por una lona que las menores levantaron bajo la supervisión directa de las adultas.

A través de este método, las menores accedieron a los productos almacenados para introducirlos de manera continuada en un carrito de bebé, mientras las adultas ejercían labores de vigilancia activa con el fin de dificultar la detección de la acción antes de que el grupo abandonara el centro de forma apresurada y sin abonar la mercancía.

La investigación del Grupo de Hurtos determinó además que estos hechos guardaban una continuidad funcional con otras actuaciones similares cometidas por el mismo grupo en distintos comercios del recinto comercial, lo que permitió la plena identificación de las tres mujeres implicadas y la posterior disposición de su localización.

Finalmente, alrededor de las 14.30 horas del pasado 9 de abril, agentes de paisano localizaron a dos de las mujeres junto a tres menores en la Avenida Segovia, lugar donde se personó la tercera implicada y se les comunicó su condición de detenidas para que, tras prestar declaración, fueran puestas en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridas para ello.