Detenidas tres mujeres en Valladolid por hurtar productos por 679 euros que escondían en un carrito de bebé

Detenciones - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a tres mujeres integrantes de un grupo criminal itinerante, especializado en hurtos en establecimientos comerciales, como presuntas autoras de un delito de hurto tras sustraer productos que escondían en un carrito de bebé por un valor de 679,42 euros. Los hechos han ocurrido en un local de la capital dedicado a la venta a profesionales de la hostelería y la alimentación.

Las tres implicadas accedieron al interior del establecimiento y una de ellas con un carrito de bebé vacío. Tras recorrer los pasillos, pretendieron salir del comercio y abonar únicamente dos productos. En la línea de cajas les han indicado que no podían hacer efectiva la compra si no estaban dadas de alta como clientes, por lo que las mujeres dejaron los artículos bajo el pretexto de que sus maridos acudirían posteriormente a adquirirlos.

Días después, el responsable del local detectó un descuadre de productos e ingresos en la caja y presentó la correspondiente denuncia en la Comisaría de las Delicias tras visionar las imágenes de las cámaras de seguridad. En las grabaciones comprobó que las tres involucradas ocultaron artículos en el carrito por el citado valor de 679,42 euros y abandonaron el establecimiento sin pagarlos.

A través de la investigación practicada, los agentes constataron que dos de las tres mujeres fueron detenidas apenas una hora después de cometer este primer hurto. En concreto, fueron sorprendidas en otro comercio próximo de Valladolid cuando se llevaban artículos por un valor de 1.087,37 euros.

Los investigadores de la Policía Nacional identificaron plenamente a las tres mujeres, a quienes les figuran numerosos antecedentes policiales; concretamente, 18 detenciones a la primera de ellas, seis arrestos a la segunda y cinco a la tercera. Por todo ello, las autoridades sumaron entre todas 29 detenciones policiales anteriores.

Por todo ello, los agentes procedieron a la detención de las tres implicadas en la mañana del pasado 10 de junio. Tras ser oídas en declaración en dependencias policiales, las tres detenidas quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean requeridas para ello.