Detenidas en Vigo dos personas por extorsionar a un vecino de Valladolid tras acceder a webs de contactos

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VALLADOLID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Vigo a una mujer y un hombre como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal y de extorsión a un vecino de Valladolid, a quien exigieron dinero tras haber accedido a páginas web de contactos y anuncios de naturaleza sexual.

Los hechos se remontan a finales de noviembre del año pasado, cuando la víctima denunció en la comisaría de distrito de Valladolid-Delicias haber recibido llamadas y mensajes de WhatsApp desde números desconocidos.

En estas comunicaciones, le reclamaban una supuesta multa de 2.500 euros por haber ocasionado molestias a las 'escorts' de los anuncios, señala la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

Para amedrentarlo, los extorsionadores le enviaron imágenes de hombres armados y embozados, así como agresiones a terceros, acompañadas de amenazas explícitas contra su integridad y la de su familia si no abonaba la cantidad exigida. Presa del temor, el denunciante realizó dos pagos a través de Bizum por un importe total de 500 euros antes de acudir a las dependencias policiales.

La investigación desarrollada por la Policía Nacional permitió identificar a cuatro vecinos de Vigo implicados en la trama: dos hombres y dos mujeres.

Tras solicitar la colaboración de la Comisaría Local de Vigo Redondela, los agentes procedieron a la detención de dos de los investigados y los pusieron a disposición de la autoridad judicial.

Respecto a los otros dos implicados, sobre el segundo varón pesa una orden de detención policial al no haber sido localizado, mientras que la otra mujer figura como investigada en el atestado con el que se ha dado por concluida la actuación policial.

Esta modalidad delictiva, conocida como la estafa del falso sicario, se caracteriza por el uso de mensajería en línea y redes sociales para acusar a las víctimas de molestar a mujeres de compañía y exigirles dinero bajo graves amenazas.

Ante este tipo de situaciones, las fuerzas de seguridad recomiendan no facilitar datos personales ni bancarios, evitar el pánico y denunciar de inmediato los hechos ante la Policía Nacional o a través de la Línea de Ayuda en Ciberseguridad (017)