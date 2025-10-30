Detenido un aficionado radical de Valladolid por lanzar una piedra a otro del Sporting

Detenido un radical por desórdenes públicos en el partido de alto riesgo entre el Valladolid y el Sporting . - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

Lanzó una piedra de grandes dimensiones que fue neutralizada por un policía con su porra VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón, aficionado radical del Real Valladolid, como presunto autor de un delito de desórdenes públicos tras lanzar una piedra de grandes dimensiones contra el grupo rival de Sporting de Gijón que fue neutralizada por un agente, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Con motivo del encuentro deportivo celebrado entre el Real Valladolid y el Sporting de Gijón, declarado de 'alto riesgo' por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, se activó un dispositivo especial de seguridad con un refuerzo significativo de efectivos policiales.

La animadversión histórica entre las aficiones radicales de ambos clubes motivó que, a primera hora de la mañana, se detectaran movimientos organizados de grupos con intención de protagonizar una pelea multitudinaria antes del inicio del partido.

A las 10.15 horas, se localizó un primer grupo compuesto por 54 aficionados ultras del Real Valladolid, que fue contenido en una zona residencial aprovechando la configuración urbanística del entorno. Minutos después, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), mientras realizaba la identificación documental de los integrantes del primer grupo, fue alertada por la sala CIMACC 091 de la presencia de un segundo grupo radical integrado por 74 miembros del colectivo 'Ultra Boys' del Sporting que se dirigía hacia la sede del grupo local.

Gracias a la rápida actuación policial, que logró contener simultáneamente a ambos grupos y canalizar sus movimientos, se evitó un enfrentamiento directo, a pesar de la cercanía entre ambos. En el momento de máxima tensión, la única separación entre los dos grupos fue la barrera policial, circunstancia en la que se produjo el episodio violento objeto de investigación.

Durante dicho episodio, se registraron lanzamientos de objetos, entre ellos una piedra de grandes dimensiones, superior al tamaño de una palma, que fue lanzada por uno de los integrantes del grupo local. El objeto fue interceptado de forma instintiva por un agente mediante el uso de su defensa reglamentaria, evitando que impactara contra los aficionados del Sporting situados al otro lado de la línea policial.

El autor del lanzamiento fue identificado por otro agente del mismo indicativo, procediéndose a su detención el pasado día 23 de octubre por la presunta comisión de un delito de desórdenes públicos, al haber alterado la paz pública mediante actos violentos evidentes, en el contexto de una actuación grupal.

El detenido fue puesto en libertad una vez se le tomó declaración.