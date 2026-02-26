Un detenido en Alicante por estafar 920 euros a un vecino de La Bañeza (León) mediante el método 'phishing'

Una persona ha sido detenida en Alicante por la presunta estafa de 920 euros a un vecino de La Bañeza (León) mediante el método 'phishing'. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto Principal de La Bañeza (León) ha esclarecido los hechos en torno a una supuesta estafa cometida contra un vecino de dicha localidad por unos cargos fraudulentos en su cuenta bancaria por un importe de 920 euros mediante el método 'phishing', tras una investigación que ha culminado con la detención de una persona en Alicante como presunta autora del fraude.

Los hechos fueron denunciados el pasado día 17 de septiembre de 2025, al detectar la víctima un cargo en su cuenta bancaria por importe de 900 euros que él no había autorizado.

Los investigadores, tras recabar información de dicha transacción, comprobaron que el origen de la estafa fue un mensaje de texto (SMS) recibido unos días antes, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

En dicho mensaje los estafadores se hacían pasar por la Dirección General de Tráfico (DGT) para reclamar el pago de una supuesta infracción de 20 euros. La víctima, al acceder al enlace facilitado, introdujo sus datos bancarios para cumplir con el pago, momento en el que el autor obtuvo la información necesaria para llevar a cabo el fraude.

En ese momento le realizaron un cargo no consentido por valor de 900 euros, por una compra que había efectuado en un centro comercial de Torrevieja, (Alicante).

De las gestiones realizadas por parte de la Guardia Civil de La Bañeza se obtuvo la identidad del supuesto autor, el cual residía en una localidad cercana a Torrevieja, por lo que solicitó la colaboración del Puesto de Jacarilla (Alicante), cuyos agentes procedieron en el día de ayer a su detención.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de La Bañeza.