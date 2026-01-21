Detenido en Almazán (Soria) un residente en Reino Unido por dejar de pagar la pensión de alimentos desde 2020

Archivo - Imagen de archivo de la Guardia Civil de Soria - GUARDIA CIVIL - Archivo

SORIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo el pasado sábado 17 de enero en la localidad soriana de Almazán a un hombre de 48 años y residente habitual en Reino Unido por dejar de pagar la pensión de alimentos desde 2020.

El varón fue detenido como presunto autor de un delito incumplimiento de las obligaciones de sustento a la familia, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Según la denunciante, el detenido habría dejado de abonar la pensión alimenticia a la que estaba obligado por sentencia judicial. La deuda total ascendería hasta los 16.000 euros, por los impagos desde el año 2020 hasta la fecha, también según la denuncia.

La denuncia había sido presentada ese mismo día en el Puesto de Almazán que se hizo cargo de la instrucción de las correspondientes diligencias, que junto al detenido fueron entregadas en el Juzgado de Almazán.