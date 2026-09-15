Detenido por amenazar con prender fuego a un edificio y agredir a un policía en Salamanca

SALAMANCA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de los delitos de amenazas graves y atentado contra agente de la autoridad, al que dio un codazo en el pecho, después de amenazar con prender fuego a un edificio en Salamancas e intentar acceder posteriormente a la vivienda de uno de sus moradores.

El detenido cuenta con un amplio historial de detenciones, ya que de hecho ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional en cuatro ocasiones durante el último mes.

Esta última actuación se inició después de que la Sala CIMACC 091 recibiera un aviso alertando de que una persona había amenazado con prender fuego a un edificio de la capital salmantina.

Los agentes se desplazaron hasta el lugar, donde se entrevistaron con un vecino que manifestó que momentos antes un individuo había llamado insistentemente a los timbres del portal y había amenazado con incendiar el edificio si no le permitían acceder.

Ante la negativa de los vecinos a abrirle la puerta, el individuo habría utilizado una valla de obra a modo de escalera con la intención de acceder a una de las viviendas del edificio, al parecer en busca de uno de sus moradores. Finalmente, ante la intervención de uno de los vecinos, desistió de su propósito y ha abandonado el lugar.

Los agentes fueron informados por el morador de la vivienda de que el individuo que había intentado acceder a su domicilio era un conocido con el que mantenía problemas previos.

Los agentes, que conocían al sospechoso por intervenciones anteriores, iniciaron su búsqueda y le localizaron poco después en la vía pública cuando portaba una bolsa con diversos objetos. Al percatarse de la presencia policial, el individuo emprendió la huida hacia su domicilio.

Uno de los agentes consiguió interceptarlo antes de que pudiera acceder al inmueble, momento en el que el detenido le propinó un codazo en el pecho y continuó con su actitud agresiva hasta que pudo ser reducido.

Por estos hechos, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de los delitos de amenazas graves y atentado contra agente de la autoridad.

Durante la intervención le fueron intervenidos los diversos efectos que portaba, cuya procedencia no pudo acreditar, por lo que los agentes realizan las correspondientes gestiones para determinar su legítima propiedad.

Una vez finalizados los trámites documentales, el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial.