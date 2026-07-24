Detenido por amenazas de muerte e injurias a la alcaldesa de Palencia a través de una red social

Imagen de un agente Policía Nacional durante una investigación. - POLICÍA NACIONAL

PALENCIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido a un joven de 26 años por amenazas e injurias a la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, a través de una red social.

Los hechos se remontan al 14 de junio, cuando la alcaldesa publicó un "reel" en su cuenta de una red social con motivo de la celebración del 'Palencia Sonora' en la capital.

Unos días después, como comentario a ese publicación, el presunto autor, un joven de 26 años residente en esta capital, escribió en la misma red social amenazas de muerte e insultos contra la alcaldesa, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Tras la presentación de la pertinente denuncia por parte de la víctima, la Brigada Provincial de Información de Palencia, en colaboración con la Comisaría General de Información, llegaron a la plena identificación del presunto autor, el cual fue puesto en libertad tras prestar declaración en sede policial en presencia de su abogado.

El atestado ha sido remitido al Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción, Plaza Número 1 de Palencia, en funciones de guardia, han añadido las mismas fuentes.

La Policía Nacional ha prevenido a la población sobre el uso inadecuado de las redes sociales, para que las mismas se utilicen de una forma responsable y basada en el respeto a los demás, puesto que un mal uso de éstas podría conducir a la comisión de un delito por parte de algunos usuarios.