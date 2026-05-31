Detenido por arremeter contra los policías que le pidieron que abandonara las vías del tren en Valladolid

VALLADOLID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un varón que, tras ser localizado caminando por el interior de las vías del tren, adoptó una actitud agresiva contra los agentes, a los que llegó a amenazar con un objeto contundente.

La detención, por un presunto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad y resistencia y desobediencia, se llevó a cabo sobre las 18.30 horas del día 26 de mayo, cuando un indicativo de Policía Nacional uniformado fue comisionado por la Sala CIMACC-091 para dirigirse a la calle Santa Rita, donde un testigo había observado a un individuo saltar a las vías del tren junto a la Avenida Segovia.

A su llegada, los agentes visualizaron a través de la verja perimetral a un varón que caminaba por una zona arbolada dentro del trazado ferroviario, por lo que le requirieron para que se acercara y abandonara el lugar, explicándole que su presencia allí suponía un grave riesgo tanto para él como para la circulación ferroviaria.

El individuo comenzó entonces a gritar desde el interior del vallado y, en un momento dado, agarró un palo de madera y golpeó la valla, a la vez que profirió amenazas hacia los agentes y manifestó que "tenía que dormir en algún lado".

Tras varios minutos de diálogo, los agentes lograron que soltara el objeto y se colocara la camiseta, ya que se encontraba desnudo de torso, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Posteriormente, el individuo saltó la valla hacia la zona donde se encontraban los agentes y adoptó una posición de ataque, cerrando los puños y adoptando postura de pugilato con clara intención intimidatoria, una actitud agresiva ante la que los agentes solicitaron apoyo.

Antes de la llegada de refuerzos, el varón acometió contra los policías, quienes intentaron inmovilizarlo, si bien la fuerte resistencia del individuo dificultó su reducción.

Finalmente, los agentes lograron detenerlo como presunto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad y otro delito de resistencia y desobediencia.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la continuación de las diligencias oportunas y una vez finalizadas ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.