Detenido en Arroyo (Valladolid) por tenencia ilícita de armas al llevar un machete de grandes dimensiones

Arma incautada - POLICÍA LOCAL

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 14 (EUROPA PRESS) -

Un joven ha sido detenido por un presunto delito de tenencia ilícita de armas prohibidas tras haber sido descubierto en posesión de un machete de grandes dimensiones, según han informado fuentes policiales.

El arresto se ha producido durante la pasada madrugada en el marco de un operativo conjunto que han llevado a cabo de manera coordinada los efectivos de la Policía Local de Arroyo de la Encomienda y los agentes de la Guardia Civil.

Precisamente este fin de semana el municipio celebra las fiestas locales de San Antonio de Padua.